Американский штат заинтересован в организации торговой миссии в Узбекистане

Американский штат Нью-Мексико заинтересован в организации торговой миссии в Узбекистане, передает Trend со ссылкой на Dunyo.

В рамках поездки Посла Узбекистана Жавлона Вахабова в американский штат Нью-Мексико отдельное внимание было уделено ознакомлению представителей деловых кругов региона с экономическим потенциалом нашей страны, определению точек роста объемов отечественного экспорта в США, а также привлечению прямых инвестиций в экономику Узбекистана.

В ходе встречи с директором Департамента экономического развития крупнейшего делового центра штата – города Албукерки Синтией Харамио и президентом Торгового альянса штата Нью-Мексико Рэнди Траском обсуждены практические вопросы развития торгово-экономического партнёрства с регионами Узбекистана.

Стороны выразили заинтересованность в организации торговой миссии штата Нью-Мексико в Узбекистан. Представители штата подтвердили готовность приступить в проработке данного вопроса и запланировать деловой форум сторон в 2022 году.

В свою очередь, Синтия Харамио отметила, что самыми распространенными продуктами, выращиваемыми фермерами Нью-Мексико, являются красный и зеленый перец (чили). По ее словам, штат известен как «мировая столица чили», благодаря высококачественным сортам и острому вкусу данного продукта. Она выразила готовность оказать содействие в налаживании связей между фермерами Узбекистана и Нью-Мексико по обмену опытом, технологиями, а также семенами высокосортных перцев.

Кроме того, в Торговой палате Альбукерке проведена отдельная презентация торгово-экономического, инвестиционного и туристического потенциала Узбекистана.

До участников брифинга доведены подробные сведения о предпринимаемых в Узбекистане усилиях по противодействию пандемии коронавируса и содержанию пакета комплексных мер по обеспечению экономической устойчивости и финансовой стабильности, поддержке малого и среднего бизнеса и темпов производства, занятости населения, развитию цифровой экономики и электронного правительства, диверсификации внешней торговли и расширению потока и объемов инвестиций.

Американская сторона также была проинформирована об условиях ведения бизнеса в Узбекистане, предоставляемых Правительством льготах и преференциях для иностранных инвесторов, заинтересованных как во вхождении на рынок страны, так и импорте продукции лёгкой промышленности, а также сельского хозяйства.