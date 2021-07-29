Израиль заинтересован в налаживании долгосрочного сотрудничества с узбекскими производителями текстиля

Израильская Delta заинтересована в установлении долгосрочного сотрудничества с узбекскими производителями текстиля, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Вопросы размещения заказов израильских компаний на предприятиях Узбекистана обсуждались в ходе встречи, организованной 28 июля при содействии Посольства Узбекистана в Израиле между представителями Ассоциации «Узтекстильпром» и генеральным директором Delta Тайсиром Муса, целью которой было включение узбекских производителей текстиля в производственную цепочку израильской компании.

Директор Delta сообщил, что основные заказы на производство продукции компания направляет производителям из Египта, Болгарии, Вьетнама и Турции.

В свою очередь, израильская сторона была ознакомлена с текущим состоянием и перспективами развития текстильной промышленности в Узбекистане. Было отмечено, что Ассоциация готова к сотрудничеству с израильской стороной, в частности, в укреплении взаимовыгодных отношений с крупными мировыми брендами.

Также обсуждались меры по созданию условий и содействию устойчивому развитию, а также по повышению внимания к социальной ответственности в производстве.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении тесного диалога по размещению заказов израильской компании на предприятиях текстильной промышленности Узбекистана. Сегодня предприятия отрасли экспортируют продукцию на сумму более одного миллиона долларов.

Delta (Израиль) - операционное подразделение израильского бренда Delta Galil Industries Ltd., ведущего производителя нижнего белья и спортивной одежды для мужчин, женщин и детей.

Подразделение отвечает за разработку, дизайн и маркетинг флагманского бренда Delta для всех возрастов и Fix, популярного бренда среди молодежи. Delta Israel владеет крупнейшей сетью нижнего белья и домашней одежды в Израиле с более чем 200 магазинами по всей стране и двумя сайтами электронной коммерции.