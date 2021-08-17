Узбекистан и Оман обсудили создание центров агропищевых технологий

Министерство сельского хозяйства Узбекистана и оманская компания Atyab Foodtech обсудили реализацию проекта по созданию «Центров агропищевых технологий», передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

16 августа 2021 года в Ташкенте министр сельского хозяйства Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев провел встречу с генеральным менеджером оманской компании Atyab Foodtech Мохибом Ахмедом Ханом по вопросу реализации инвестиционного проекта стоимостью четыре миллиона долларов США, а именно создания «Центров агропищевых технологий» на базе строящейся республиканской сети Национального центра сельскохозяйственных знаний и инноваций AKIS.

Проект осуществляется в рамках подписанного 3 ноября 2020 г. меморандума о сотрудничестве между министерством и оманской компанией.

В задачи «Центров агропищевых технологий» будут входить лабораторные исследования на предмет соблюдения международных стандартов качества и безопасности производимых, экспортируемых и импортируемых продуктов питания сельскохозяйственного происхождения. Центры будут осуществлять непосредственно сертификацию продукции Узбекистана согласно международным стандартам ISO, HACCP, FSSC, Global GAP, «Халяль».

Также у местных производителей сельскохозяйственной продукции появится возможность получить консультацию по вопросам производства продукции в соответствии с требованиями безопасности пищевых продуктов и стандартов QHSE.

На базе центров предусмотрено проведение тренингов при участии опытных специалистов из США, Канады, Великобритании, Германии, Швейцарии, Турции, Индии, стран Ближнего Востока, а также поддержка фермеров в разработке новых проектов в сфере агропромышленного комплекса, пищевой промышленности.

Atyab Foodtech является основным инвестиционным подразделением компании Oman Flour Mills Company (SAOG), специализирующемся на разработке новых технологий по качественной обработке пищевых продуктов, доступе к гигиеничной и сбалансированной пище, изготовлении товаров народного потребления в соответствии с международными стандартами и т.д.