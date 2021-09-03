Минсельхоз Узбекистана раскрыл данные о ценах на урожай зерна в 2022 году

Минсельхоз Азербайджана объявил минимальную цену на урожай зерна будущего года, говорится в сообщении министерства, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Ожидаемая минимальная цена в 2022 году по прогнозам составит 2,5 миллиона сумов за 1 тонну зерна. Эта цифра определена с учетом анализа закупочных цен на зерно на мировом рынке и региональных товарных биржах, а также затрат местных фермеров.

В Минсельхозе напомнили, что эта цена носит рекомендательный характер, закупочные цены на зерно производители и получатели зерна определяют самостоятельно в рамках договорных отношений на основе взаимовыгодных соглашений.

При этом, добавили в министерстве, исходя из рыночных цен корректировка ожидаемой минимальной цены будет производиться ежеквартально.