Партия вакцины ZF-UZ-VAC2001 прибыла в Узбекистан

Очередная партия китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001 поступила в Узбекистан. 5 сентября в страну завезено 1,5 миллиона доз препарата, передает Trend со ссылкой на Nuz.Uz.

Напомним, что поставка новой партии вакцины была анонсирована вчера. За два дня, 5 и 6 сентября, в республику должны прибыть 4,5 миллиона доз.

По данным Министерства здравоохранения, на текущий момент в Узбекистан завезено 19 миллионов 446 тысяч 540 доз вакцин против коронавируса, из которых:

460 000 доз вакцины «Спутник V»;

986 480 доз AstraZeneca;

15 000 000 доз ZF-UZ-VAC2001;

3 000 060 доз Moderna.

Уже использовано 15 004 856 доз препаратов, полностью вакцинированы от коронавируса 2 123 460 человек.