Партия вакцины ZF-UZ-VAC2001 прибыла в Узбекистан
Очередная партия китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001 поступила в Узбекистан. 5 сентября в страну завезено 1,5 миллиона доз препарата, передает Trend со ссылкой на Nuz.Uz.
Напомним, что поставка новой партии вакцины была анонсирована вчера. За два дня, 5 и 6 сентября, в республику должны прибыть 4,5 миллиона доз.
По данным Министерства здравоохранения, на текущий момент в Узбекистан завезено 19 миллионов 446 тысяч 540 доз вакцин против коронавируса, из которых:
460 000 доз вакцины «Спутник V»;
986 480 доз AstraZeneca;
15 000 000 доз ZF-UZ-VAC2001;
3 000 060 доз Moderna.
Уже использовано 15 004 856 доз препаратов, полностью вакцинированы от коронавируса 2 123 460 человек.
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