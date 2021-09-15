В Узбекистан прибыла группа наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ за выборами президента

БАКУ/Trend/- В столицу Узбекистана, Ташкент, 14 сентября, прибыла основная группа Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из 11 человек, для наблюдения за выборами президента страны, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана.

На следующей неделе ожидается приезд 28 наблюдателей, а за несколько дней до выборов в Узбекистан прибудут еще 250 человек.

«Примерно через три недели мы опубликуем наш первый отчет. В нем будет дана конкретная информация о проделанной работе», — заявил глава миссии Оуэн Мерфи.

Помимо этого, 15 сентября 2021 года первый заместитель Министра иностранных дел Республики Узбекистан Фарход Арзиев провел встречу с главой Миссии по наблюдению за выборами Президента Республики Узбекистан Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) Оуэном Мерфи.

В ходе состоявшейся беседы обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества Узбекистана с БДИПЧ.

Подчеркнуто успешное взаимодействие в имплементации рекомендаций Бюро, в том числе в рамках совершенствования Избирательного кодекса Республики Узбекистан.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем долгосрочном и плодотворном партнерстве, прежде всего в сферах прав человека, свободы слова, религии и убеждений, гендерного равенства, поддержки молодежи, развития институтов гражданского общества, укрепления правовой базы проводимых демократических преобразований на основе передовой международной практики.

Отдельное внимание уделено работе МИД и загранучреждений республики по оказанию содействия в реализации конституционных прав граждан Узбекистана, находящихся за рубежом, в том числе созданию возможности онлайн-регистрации для участия в выборах, внедрению практики досрочного выездного голосования и другим практическим мерам.