Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 1 октября

БАКУ/Trend/- В Узбекистане 28 сентября выявлено 513 новых случаев COVID-19, выздоровели 496 пациентов, 3 пациента скончались, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

К настоящему времени в стране коронавирусом заразились 174,408 человек, из них 169,371 выздоровели, 1,242 человека скончались.

В частности, в Ташкенте выявлено 223 человека с коронавирусом, в Ташкентской области - 104 человека.

В других регионах: 20 человек в Каракалпакстане, 14 человек в Андижанской области, 12 человек в Бухарской области, 10 человек в Джизакской области, 7 человек в Кашкадарьинской области, 4 человека в Навоийской области, 13 человек в Наманганской области, 37 человек в Самаркандской области. , 15 человек в Сырдарьинской области, 8 человек в Сурхандарьинской области, 31 человек в Ферганской области, 15 человек в Хорезмской области.