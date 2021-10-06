Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 6 октября

БАКУ/Trend/ - В Узбекистане выявлено 458 новых случаев COVID-19, выздоровели 663 пациента, 4 пациента скончались, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

К настоящему времени в стране коронавирусом заразились 176,477 человек, из них 171,825 выздоровели, 1,255 человек скончались.

В частности, в Ташкенте выявлено 202 человека с коронавирусом, в Ташкентской области - 124 человека.

В других регионах: 6 человек в Каракалпакстане, 11 человек в Андижанской области, 10 человек в Бухарской области, 11 человек в Джизакской области, 4 человека в Кашкадарьинской области, 3 человека в Навоийской области, 7 человек в Наманганской области, 27 человек в Самаркандской области. , 9 человек в Сырдарьинской области, 6 человек в Сурхандарьинской области, 32 человека в Ферганской области, 6 человек в Хорезмской области.