Число вакцинированных в Узбекистане на 8 октября

БАКУ/Trend/ - В Узбекистане за сутки 232 710 человек были вакцинированы от COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

Первую дозу вакцины получил 102 941 человек, вторую - 63 251 человек, третью - 66 518 человек.

Среди регионов больше всего вакцины получили жители Сурхандарьинской области - 40 442 дозы. Далее следуют Наманганская (23 689 доз) и Ташкентская (21 529 доз) области.

Всего к настоящему времени вакцинировано 21 978 290 человек, из которых 12 025 985 человек получили первую дозу вакцины, 6 965 187 человек - вторую дозу и 2 987 118 человек - третью дозу.

Из общего числа вакцинированных больше всего в Ферганской (2 381 681 доза), Андижанской (2 339 648 доз) и Наманганской (2 302 430 доз) областях.

(Автор: Фахри Вакилов, Редактор: Эльдар Пашаев)

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