Кандидатам в президенты Узбекистана выделили по 250 тыс. евро на избирательную кампанию

БАКУ /Trend/ - Каждому из кандидатов в президенты Узбекистана выделили по 250 тысяч евро из госбюджета на избирательную кампанию, сообщает Trend со ссылкой на первый отчет миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

В отчете говорится, что все расходы, связанные с проведением политическими партиями избирательных кампаний, финансируются из госбюджета. Размер финансирования устанавливается путем обсуждения между представителями партий и ЦИК.

В 2021 году на проведение предвыборных кампаний было выделено 1,25 миллиона евро, таким образом, каждая из пяти политических партий, выдвинувшая своего кандидата, получила около 250,74 тысячи евро.

Неиспользованные средства должны быть возвращены в государственный бюджет после выборов или в случае отзыва кандидатом своей кандидатуры. Другие источники финансирования предвыборной кампании, в том числе собственные средства политических партий и кандидатов, частные источники или взносы в натуральной форме, запрещены.

При этом, как указывается в отчете, политические партии, имеющие фракцию в парламенте, обладают правом на ежегодное государственное финансирование, размер которого равен общему числу зарегистрированных избирателей, умноженному на 0,4 евро.

В 2020 году государственное финансирование уставной деятельности партий было осуществлено на 6,611 миллиона евро, что составило 80 процентов совокупного дохода всех партий.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Константин Шапиро)

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