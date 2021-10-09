Названо число вакцинированных в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане за последние сутки вакцинацию от коронавируса прошли 231 549 человек, сообщает Trend со ссылкой на узбекский минздрав.

Первую дозу вакцины получили 96 336, вторую - 66 444, третью - 68 769 человек.

По числу использованных за сутки доз вакцины лидируют Сурхандарьинская (38 334), Наманганская (25 409) и Ташкентская (21 356) области.

До сегодняшнего дня в Узбекистане в целом вакцинировано 22 209 839 человек, из которых 12 122 321 получил первую дозу, 7 031 631 - вторую и 3 055 887 - третью дозу препарата.

По числу использованных доз с начала вакцинации в республике лидируют Ферганская (2 339 529), Андижанская (2 359 068) и Наманганская (2 327 839) области.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Константин Шапиро)

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