В Узбекистане за сутки выявлено более 350 случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане за сутки выявлены 378 новых случаев инфицирования COVID-19, 572 человека выздоровели, двое - скончались, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на минздрав Узбекистана.

С начала пандемии общее число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 178 637, из них 174 213 человек выздоровели, 1 271 - скончались.

За последние сутки в Ташкенте выявлены 146 случаев инфицирования коронавирусом, Ташкентской области - 77, Каракалпакстане - 4, Андижанской области - 15, Бухарской - 10, Джизакской - восемь, Кашкадарьинской - пять, Навоийской - четыре, Наманганской - 12, Самаркандской - 36, Сырдарьинской - девять, Сурхандарьинской - семь, Ферганской - 25, в Хорезмской области - 20.

(Автор: Фахри Вакилов)

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