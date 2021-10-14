В Узбекистане началось досрочное голосование на выборах президента

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 14 октября, началось досрочное голосование на выборах президента Узбекистана, сообщает Trend со ссылкой на ЦИК Узбекистана.

Оно завершится 20 октября.

Официальные выборы президента Узбекистана назначены на 24 октября.

Согласно Избирательному кодексу Узбекистана, избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту своего жительства, имеет право на досрочное голосование.

ЦИК огласил правила, которые необходимо соблюдать при досрочном голосовании. Отмечается, что при входе на избирательный участок избиратель должен соблюдать социальную дистанцию. Избиратель предъявляет участковой избирательной комиссии документ, удостоверяющий личность, а при необходимости - снимает защитную маску и показывает свое лицо.

Для проведения досрочного голосования избиратель получает бюллетень для голосования от соответствующей участковой избирательной комиссии на основании заявления, в котором указываются причины его неявки в день голосования (отпуск, командировка, выезд за границу и другие). Однако участковая избирательная комиссия не должна требовать от избирателя дополнительных документов, подтверждающих причину невозможности его прибытия на свой избирательный участок в день выборов.

При получении бюллетеня для голосования гражданин подписывает список избирателей в присутствии не менее двух членов соответствующей участковой комиссии. Бюллетень для голосования заполняется избирателем в специально оборудованной тайной комнате, и помещается в урну для голосования.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер: @vakilovfaxri