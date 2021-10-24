В Узбекистане пройдут президентские выборы

Узбекистан 24 октября 2021 01:59 (UTC+04:00)
В Узбекистане пройдут президентские выборы

В Узбекистане в воскресенье состоятся выборы президента республики. На пост главы государства претендуют пять кандидатов, выдвинутых действующими в стране политическими партиями, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Избирательные участки откроются в 8:00 по местному времени (7:00 GMT+4) и закроются в 20:00 (19.00).

По данным Центризбиркома, для проведения выборов образовано 10 761 избирательных участков. Для голосования граждан за рубежом в 37 странах открыты 54 стационарных избирательных участка и 316 передвижных пунктов.

По последним данным, в едином списке избирателей зарегистрированы более 19,8 млн избирателей, из которых около 900 тысяч будут голосовать впервые. Выборы признаются состоявшимися, если в них примут участие не менее 33% внесенных в список избирателей.

Проведение экзитполов законодательством о выборах не предусмотрено.

Досрочно 14-20 октября проголосовали свыше 421 тысяч избирателей, в том числе 120 524 - за рубежом.

Предварительные итоги выборов ЦИК планирует обнародовать 25 октября.

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