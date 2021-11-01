Объём проблемных кредитов физлиц в Узбекистане вырос в более чем 5 раз

С начала года объём проблемных кредитов (NPL) физлиц в Узбекистане вырос в 5,4 раза и достиг 5,2 трлн сумов, следует из анализа Центрального банка. При этом за в последние месяцы качество кредитных портфелей банков стало постепенно улучшаться, сообщает Trend со ссылкой на Gazeta.uz.

Доля проблемных кредитов в банковской системе достигла пика в июле этого года и составила 6,2%. В свою очередь, доля NPL в августе-сентябре снизилась на 0,4 процентных пункта. По состоянию на 1 октября этот показатель уже составляет 5,8% (18,1 трлн сумов). Из них — 29% (5,2 трлн сумов) проблемных кредитов приходится на физических лиц, 71% (12,9 трлн сумов) — на юридических лиц.

За девять месяцев кредитование экономики со стороны банков составило 119,5 трлн сумов, что на 32,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основную часть средств — 91 трлн сумов (76%) — получили предприниматели (корпоративные клиенты). 66 трлн сумов из этой суммы направлены на долгосрочные инвестиционные проекты, 25 трлн сумов выделены в виде револьверных кредитов для обеспечения непрерывности хозяйственной деятельности.

На удовлетворение потребительских нужд населения и обеспечение занятости доходным трудом направлено 29 трлн сумов, что 46% или 9,2 трлн сумов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.