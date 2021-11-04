В Узбекистане начато следствия по факту отключения соцсетей в стране

Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов сообщил о начале следствия по факту отключения «Узкомназорат» соцсетей вечером 3 ноября, сообщает Trend со ссылкой на Nuz.uz.

«По итогам расследования в отношении всех ответственных руководителей, виновных в произошедшем, будут применены соответствующие меры ответственности», — заявил Асадов.

Ранее он подтвердил, что по поручению президента начальник Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Голибшер Зияев освобожден от занимаемой должности за ошибочные и несогласованные действия.