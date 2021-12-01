Qatar Airways начнет летать в Узбекистан с 17 января
Авиакомпания Qatar Airways с 17 января 2022 года начнет регулярные полеты в Узбекистан, сообщили в компании, передает Trend со ссылкой на "Kun.Uz".
Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A320 по понедельникам и пятницам из Дохи в Ташкент и по вторникам и субботам – в обратном направлении.
Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320 с 12 местами в бизнес-классе и 120 – в эконом-классе.
Напомним, что Qatar Airways получила разрешение на регулярные полеты в Узбекистан в начале сентября.
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