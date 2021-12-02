Названы регионы-лидеры в Узбекистане по объему кредитного портфеля
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Азербайджан стал центром для разных религий, культур именно благодаря Президенту Ильхаму Алиеву - председатель Фонда этнического взаимопонимания США
Азербайджан известен своим культурным многообразием – президент Международного фонда тюркской культуры и наследия
Для восстановления разрушенного культурного наследия Азербайджана необходим устойчивый мир - Анар Керимов
Азербайджан заслуживает похвалы за усилия по сохранению культурного наследия на благо мира - глава ИСЕСКО
В Бейлагане проходят похороны погибшего в крушении военного вертолета офицера Госпогранслужбы (ФОТО)
30 лет мы ждали, чтобы ЮНЕСКО выразила свое мнение в отношении того, что было совершено против культурного наследия Азербайджана – Хикмет Гаджиев
Достигнуты договоренности с иностранными компаниями по использованию потенциала возобновляемых источников энергии в Азербайджане – Парвиз Шахбазов
В Бакинском книжном центре состоялась презентация произведения известного английского писателя Чарли Маккези, переведенного на азербайджанский язык (ФОТО)
Фонд Гейдара Алиева завершил реставрационные работы в католической церкви Пресвятой Девы Марии в Баку (ФОТО)
Михаил Гусман о лидерах победившей в Болгарии партии «Продолжаем перемены» в эфире "Эха Москвы" (ВИДЕО)
Джан Лачин! Открылась выставка ветерана Карабахской войны Юсифа Мирзы: "Времена года", "Ностальгия" и "Силуэты войны" (ФОТО)
"Политические эмигранты", финансируемые проармянскими кругами, готовят провокации к матчу "Карабаха"
Среди задержанных в ходе сегодняшней несанкционированной акции нет женщин и детей - МВД Азербайджана
Новая геополитическая ситуация в регионе открывает дорогу для дальнейшего развития Азербайджана - посол
Посол Казахстана выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения вертолета в Азербайджане
Минтруда Азербайджана обеспечило еще одну группу ветеранов Отечественной войны высокотехнологичными протезами (ФОТО)
Военнослужащие, пострадавшие в результате крушения военного вертолета, рассказали об аварии (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу (ФОТО/ВИДЕО)