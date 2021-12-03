В Азербайджане будет представлен туристический и спортивный потенциал Узбекистана

БАКУ /Trend/ - В течение многих веков народы Узбекистана и Азербайджана объединяют схожие национальные обычаи и традиции, общая языковая группа, культура и религия. Оба народа относятся к тюркским народностям.

В годы независимости первые дипломатические отношения между двумя странами были установлены 2 октября 1995 года. В середине 1996 года начало работу посольство Азербайджанской Республики в Республике Узбекистан, а в мае 1998 года - посольство Республики Узбекистан в Азербайджанской Республике.

Динамично укрепляются культурные и экономические связи между двумя странами. В 2008 году в городе Баку был установлен памятник Алишеру Навои, а в 2004 году в Ташкенте - памятник Низами Гянджеви. Узбекский государственный педагогический университет носит имя Низами Гянджеви, а в Азербайджане есть поселение, получившее свое название в честь Алишера Навои.

В ноябре 2020 года чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Азербайджанской Республике Бахром Ашрафханов встретился с президентом Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (АЗПРОМО) Юсифом Абдуллаевым. По итогам встречи была достигнута договоренность об осуществлении комплекса мероприятий, таких как продвижение взаимовыгодных связей между деловыми кругами Узбекистана и Азербайджана. Также азербайджанской стороной была поприветствована инициатива Узбекистана провести в 2021 году в городе Баку выставку «Made in Uzbekistan».

15-17 декабря текущего года в рамках выставки "Made in Uzbekistan" будет презентован туристический потенциал Узбекистана, где можно будет ознакомиться с историческими достопримечательностями республики, новыми возможностями и видами туризма, а также гастрономическими изысками, которые будут представлены гостям выставки для дегустации. В рамках презентации туристического потенциала Узбекистана будет проведен ряд переговоров о дальнейшем сотрудничестве сторон в сферах туризма и спорта.

Выставка "Made in Uzbekistan" и проводимая работа в данном направлении должны положительно отразиться на динамике дальнейшего развития торгово-экономического, туристического и инвестиционного сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном.

Установление прямых связей между деловыми структурами Узбекистана и Азербайджана, занимающимися вопросами продвижения экспорта, туризма и привлечения инвестиций, позволит обмениваться знаниями и опытом по продвижению отечественной продукции на рынках зарубежных стран.