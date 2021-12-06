В столице Казахстана открылось новое здание посольства Узбекистана

В ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан состоялось открытие нового здания посольства Узбекистана в Нур-Султане, передает Trend со ссылкой на "Kun.Uz".

Как сообщили в пресс-службе главы государства, президенты Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев, разрезав символическую ленту, торжественно открыли новое здание дипломатического представительства Узбекистана.

«Президенты ознакомились с созданными в посольстве условиями. Современное здание возведено строителями нашей страны. Помещения оформлены в национальном стиле», - говорится в сообщении.

На территории дипломатического представительства расположены основное здание, консульский отдел, жилой дом для сотрудников, резиденция главы дипмиссии, детская и спортивная площадки.

В переговорных комнатах, конференц-зале созданы современные условия.

«Особое внимание уделено эффективной организации рабочего процесса, широко внедрены информационные технологии. Установленное здесь интерактивное оборудование позволяют проводить переговоры в онлайн-режиме. Для эффективной консульской деятельности установлена система «электронная очередь», посетители могут получить необходимую информацию интерактивными средствами», - рассказали в пресс-службе.

Также необходимые условия созданы и для людей с особыми потребностями.

«Словом, все в новом здании ориентировано на качество и эффективность работы, нацеленной на дальнейшее расширение партнерства с братской страной. Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев оставили запись в книге почетных гостей посольства», - говорится в заключении.