Объем проблемных кредитов узбекских банков вырос почти в 3 раза

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2021 года объем проблемных кредитов в банках Узбекистана вырос в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 18 триллионов сумов (1,6 миллиарда долларов), или 5,7 процента от общего объема всех выданных кредитов, сообщает Trend со ссылкой на узбекский Центробанк.

Это на 11,4 триллиона сумов (один миллиард долларов) превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В январе-октябре 2020 года проблемные кредиты в банках Узбекистана составили 6,5 триллиона сумов (609 миллионов долларов).

Из общего объема проблемных кредитов, выданных в январе-октябре 2021 года, на долю государственных банков пришлись кредиты на 15,6 триллиона сумов (1,4 миллиарда долларов), а на долю частных банков - на 2,3 триллиона сумов (217,8 миллиона долларов).

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Эльдар Пашаев)