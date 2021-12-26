Промпроизводство в Узбекистане выросло почти в 15 раз с начала года

БАКУ /Trend/ - По итогам января - ноября 2021 объем промышленного производства в Узбекистане составил 397,3 триллиона сумов (36,6 миллиарда долларов), увеличившись в 14,8 раза по сравнению с показателем на начало года (26,7 триллиона сумов, или 2,4 миллиарда долларов), передает в субботу Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

Производство в горнодобывающей промышленности в указанный период составило 38,5 триллиона сумов (3,5 миллиарда долларов), увеличившись в 11,9 раза по сравнению с началом года (3,2 триллиона сумов, или 299,3 миллиона долларов).

В январе - ноябре 2021 года производство в обрабатывающей промышленности выросло в 16 раз по сравнению с показателем на начало года (20,4 триллиона сумов, или 1,9 миллиарда долларов) - до 328,7 триллиона сумов (30,3 миллиарда долларов).

Производство в сфере электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования в указанный период достигло 27,3 триллиона сумов (2,5 миллиарда долларов).

Официальный курс на 18 декабря составляет 10 821,32 сума/1$.

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)

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