Валовая добавленная стоимость в отраслях экономики Узбекистана выросла почти втрое

БАКУ /Trend/ - Суммарная валовая добавленная стоимость в отраслях экономики Узбекистана за последние пять лет выросла в 2,8 раза, передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

В январе - сентябре 2021 года суммарная валовая добавленная стоимость в отраслях узбекской экономики составила 482 триллиона сумов (44,6 миллиарда долларов), что на 313,4 триллиона сумов (29 миллиардов долларов) больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года (168,6 триллиона сумов, или 15,6 миллиарда долларов).

Суммарная валовая добавленная стоимость в отраслях экономики Узбекистана в январе - сентябре 2021 года

Отрасли Валовая добавленная стоимость (млрд. сумм) Сельское, лесное и рыбное хозяйство 129 534,6 Промышленность 133 016,9 Горнодобывающая промышленность 20 656,3 Обрабатывающая промышленность 102 759,1 Строительство 32 931,2 Торговля, услуги по проживанию и питанию 34 139

Официальный курс на 25 декабря составляет 10 798,23 сума/1 доллар.

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @NatavanRzayeva5