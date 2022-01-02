Валовая добавленная стоимость в отраслях экономики Узбекистана выросла почти втрое
БАКУ /Trend/ - Суммарная валовая добавленная стоимость в отраслях экономики Узбекистана за последние пять лет выросла в 2,8 раза, передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.
В январе - сентябре 2021 года суммарная валовая добавленная стоимость в отраслях узбекской экономики составила 482 триллиона сумов (44,6 миллиарда долларов), что на 313,4 триллиона сумов (29 миллиардов долларов) больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года (168,6 триллиона сумов, или 15,6 миллиарда долларов).
Суммарная валовая добавленная стоимость в отраслях экономики Узбекистана в январе - сентябре 2021 года
|
Отрасли
|
Валовая добавленная стоимость (млрд. сумм)
|
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
|
129 534,6
|
Промышленность
|
133 016,9
|
Горнодобывающая промышленность
|
20 656,3
|
Обрабатывающая промышленность
|
102 759,1
|
Строительство
|
32 931,2
|
Торговля, услуги по проживанию и питанию
|
34 139
Официальный курс на 25 декабря составляет 10 798,23 сума/1 доллар.
(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @NatavanRzayeva5