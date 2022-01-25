Президент Узбекистана взял ситуацию с электроснабжением под контроль

БАКУ /Trend/ - Ситуация с электроснабжением Узбекистана находится под личным контролем президента Шавката Мирзиёева, передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов, президенту "практически каждую минуту" докладывают о работе по стабилизации энергосистемы Узбекистана.

Ранее сообщалось, что масштабное отключение электроэнергии в Казахстане привело к перебоям в электроснабжении в ряде городов Узбекистана.

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)