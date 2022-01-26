Метро Ташкента возобновило работу
БАКУ /Trend/ - Метро Ташкента сегодня возобновило работу, передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.
С 05:00 26 января поезда подземки узбекской столицы перевозят пассажиров по обычному графику.
Ранее сообщалось, что масштабное отключение электроэнергии в Казахстане привело к перебоям в электроснабжении в ряде городов Узбекистана. В связи с этим приостановило работу метро Ташкента. Работники МЧС эвакуировали пассажиров из подземки.
(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)
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