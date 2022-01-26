Суммарные активы банков Узбекистана возросли
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Для предотвращения тяжелого течения COVID-19 необходима прививка бустерной дозой вакцины - азербайджанский специалист
В Азербайджане будет считаться недействительным сертификат о вакцинации от COVID-19 лиц, у которых прошло более 6 месяцев после второй дозы вакцины
Высокая заразность и короткий инкубационный период штамма коронавируса "омикрон" приводят к росту уровня инфицирования - минздрав Азербайджана
Как никогда раньше, уверен в важности сотрудничества Франции, ЕС и Азербайджана в сфере изучения космоса - Захари Гросс
В Центре Гейдара Алиева состоится концерт, посвященный 75-летию легендарного скрипача и музыкального деятеля современности Гидона Кремера
Азербайджан уделяет особое внимание восстановлению своих освобожденных территорий - представитель при ООН
Для дальнейшего укрепления иммунитета необходима бустерная доза вакцины от COVID-19 - заявление органов здравоохранения Азербайджана
Российские компании подали 14 заявок на участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - посол
Москва разделяет подход и видение Президента Ильхама Алиева по вопросу трехсторонней рабочей группы – Бочарников
Встречи общественников Азербайджана и Армении будут способствовать нормализации отношений – посол России
Формат "3+3" поможет расширить торгово-экономическое взаимодействие стран-участниц - посол России (ФОТО)
Растет количество общеобразовательных учебных заведений, подключенных к высокоскоростной оптоволоконной связи (ФОТО)