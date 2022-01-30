Изучены перспективные инвестиционные проекты в Бухарской области Узбекистана

Рабочая группа под руководством заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Сардора Умурзакова выехала в Бухарскую область, где посетила ряд производственных объектов, изучила перспективные инвестиционные проекты, провела встречи с местными производителями и инициаторами проектов, обсудив имеющиеся вопросы, а также планы и перспективы расширения их деятельности, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

В ходе выездов на предприятия предприниматели ознакомили членов рабочей группы с реализуемыми инициативами, аспектами технологических процессов на производствах, внедряемыми промышленными инновациями и планами по выходу на экспортные рынки.

Стоит отметить, что в большинстве своем изученные промышленные объекты являются высокотехнологичными производствами. Реализация данных проектов позволит существенно увеличить объем регионального валового продукта, нарастить промышленный и экспортный потенциал, а также создаст предпосылки для импортозамещения продукции с высокой добавленной стоимостью, которая в настоящее время обладает спросом на внутреннем рынке.

Также на местах были изучены имеющиеся проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели на практике. По итогам изучения поднятых проблем, были даны адресные поручения руководителям соответствующих министерств, ведомств, коммерческих банков и органов местной власти. Поставлена задача оказать максимально возможное содействие в реализации проектов и ускорить их ввод в эксплуатацию, обеспечив в дальнейшем непрерывное сопровождение деятельности запускаемых производств. Также были обсуждены возможности оказания финансового содействия инициаторам проектов за счет кредитов банков и привлечения ресурсов Фонда прямых инвестиций при Министерстве инвестиций и внешней торговли.