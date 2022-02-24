Uzbekistan Airways приостанавливает регулярные рейсы из Ташкента в Киев

БАКУ /Trend/ - В связи с закрытием воздушного пространства Украины для полетов гражданских воздушных судов авиакомпания Uzbekistan Airways приостанавливает выполнение регулярных рейсов HY-3731/3732 Ташкент-Киев-Ташкент, передает Trend со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

По ее данным, отменены рейсы, запланированные на 27 февраля и 2 марта 2022 года.

"Пассажиры отмененных рейсов имеют право на возврат полной стоимости билета по месту его приобретения или бесплатное перебронирование на любую свободную дату после возобновления полетов", - говорится в сообщении.

Авиакомпания Uzbekistan Airways дополнительно оповестит пассажиров о любых изменениях в расписании, отмечается в информации.