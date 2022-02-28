АО Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов наращивает экспортный потенциал

БАКУ /Trend/ - Шесть единиц вагонов пассажирского типа специального назначения произведённых на Ташкентском заводе по строительству и ремонту пассажирских вагонов в Узбекистане доставлены в Ямальский филиал ООО "Газпромтранс" Российской Федерации, передает Trend со ссылкой на АО "Узбекистон темир йуллари".

Как известно, АО "Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов" имеет сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза. Кроме того, завод использует современные технологии и инновационные разработки, а также постоянно проводит комплекс мероприятий для повышения качества производимой продукции.

На сегодняшний день, завод достиг положительной репутации в сфере ремонта и изготовления пассажирских вагонов на рынке Центрально-Азиатского региона и заключил крупный контракт на экспорт пассажирских вагонов в Россию.