Обнародованы темпы роста проблемных кредитов в банках Узбекистана за год

БАКУ /Trend/ - В январе - марте 2022 года объем проблемных кредитов в банках Узбекистана вырос на 6,6 триллиона сумов (595,6 миллиарда долларов), или в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 16,8 триллиона сумов (1,5 миллиарда долларов), составив 4,9 процента от общего объема выданных кредитов. Об этом сообщает Trend со ссылкой на узбекский Центробанк.

По данным регулятора, в январе – марте 2021 года проблемные кредиты в банках Узбекистана составили 10,2 триллиона сумов (911,1 миллиона долларов).

В январе - марте 2022 года проблемные кредиты в государственных банках Узбекистана составили 14,9 триллиона сумов (1,3 миллиарда долларов), в частных - 1,8 триллиона сумов (166,3 миллиона долларов).

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