Промпроизводство в Узбекистане выросло за год почти на четверть

БАКУ /Trend/ - В январе - апреле 2022 года промышленное производство в Узбекистане выросло на 24,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (124,3 триллиона долларов, или 11,2 миллиарда долларов) - до 154,3 триллиона сумов (13,9 миллиарда долларов), передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

По данным ведомства, производство в горнодобывающей промышленности Узбекистана в указанный период составило 16 триллионов сумов (1,4 миллиарда долларов), увеличившись на 25,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (12,7 триллиона сумов, или 1,1 миллиарда долларов).

В январе - апреле 2022 года производство в обрабатывающей промышленности Узбекистана выросло на 25,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (100,4 триллиона сумов, или девять миллиардов долларов) - до 125,8 триллиона сумов (11,3 миллиарда долларов).

Производство в сфере снабжения электроэнергией, газом, паром и воздушного кондиционирования в указанный период достигло 11,6 триллиона сумов (один миллиард долларов).

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