Впервые в истории Узбекистана налажено производство синтетической продукции

БАКУ /Trend/ - На заводе «Uzbekistan GTL» впервые в истории нефтегазохимической промышленности Узбекистана началось производство синтетической продукции, передает Trend со ссылкой на узбекское Минэнерго.

Это событие является новым технологическим этапом в развитии современной нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности страны, и историческим днем, символизирующим начало в Узбекистане производства синтетического жидкого топлива.

Отмечено, что основные пусконаладочные работы завода, в том числе обеспечение синхронной работы около 11 тысяч единиц оборудования и основных производственных установок, а также их полный контроль и управление, самостоятельно осуществляются гражданами Республики Узбекистан – местными инженерами и молодыми специалистами завода «Uzbekistan GTL».

Согласно достигнутым договоренностям, первая партия синтетического дизеля в количестве 5 тысяч тонн будет отправлена на Навоийский горно-металлургический комбинат.

Напомним, что на заводе будет преребатываться 3,6 миллиарда кубометров природного газа и производиться 1,5 миллиона тонн готовой жидкой продукции. В частности, будет произведено 307 тысяч тонн авиакеросина, 724 тысячи тонн дизельного топлива, 437 тысяч тонн нафты, 53 тысячи тонн сжиженного газа.