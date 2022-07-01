Экспорт туристических услуг Узбекистана в 2021 году составил 422,1 млн долларов

30 июня в Агентстве информации и массовых коммуникаций Узбекистана состоялась пресс-конференция, посвященная работе, проделанной Министерством туризма и культурного наследия, передает Trend со ссылкой на Kun.

В своем выступлении замминистра озвучил информацию о проводимой работе по совершенствованию нормативно-правовой базы отрасли, поддержке субъектов предпринимательства, работающих в сфере туризма, укреплении кадрового потенциала и привлечении инвестиций, а также о достигнутых показателях.

«В 2021 году число иностранных туристов, посетивших Узбекистан, достигло 1 881 345 человек, а экспорт туристических услуг – 422,1 млн долларов США. После пандемии особое внимание было уделено восстановлению внутреннего туризма и организации системных поездок населения. Согласно статистике, в 2021 году количество поездок населения за пределы областей, а именно города Ташкента, Республики Каракалпакстан составило около 6 млн. человек (5 813,9)», – сказал Ботир Шахриёров.

Стало также известно, что в 2021 году общая стоимость всех инвестиционных проектов в сфере туризма составила 6,9 трлн сум (из них, 3,5 трлн сумов – счета инициаторов, банковские кредиты - 737,5 млрд сумов, иностранные инвестиции – 238,7 млн долларов, иностранные кредитные линии – 15,6 млн долларов). К концу года будет реализовано 490 проектов и создано 6 850 новых рабочих мест.