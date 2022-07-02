Президент Узбекистана вылетел в город Нукус

Сегодня, 2 июля, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в город Нукус.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, передает Trend со ссылкой на Kun.uz. Помимо президентского самолета в Нукус направляется еще один правительственный самолет.

Официальные источники, с которыми связался Kun.uz, ​​подтвердили, что глава государства отправился в Нукус.

Ранее сообщалось, что 1 июня в Нукусе некоторые граждане незапланированно устроили шествия по Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.