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Президент Узбекистана вылетел в город Нукус

Узбекистан Материалы 2 июля 2022 20:46
Президент Узбекистана вылетел в город Нукус

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Сегодня, 2 июля, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в город Нукус.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, передает Trend со ссылкой на Kun.uz. Помимо президентского самолета в Нукус направляется еще один правительственный самолет.

Официальные источники, с которыми связался Kun.uz, ​​подтвердили, что глава государства отправился в Нукус.

Ранее сообщалось, что 1 июня в Нукусе некоторые граждане незапланированно устроили шествия по Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.

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