Узбекистан – Кыргызстан: Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Чолпон-Ате состоялись двусторонние переговоры между заместителем председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» А.Камаловым и заместителем генерального директора ГП "НК "Кыргыз Темир Жолу" Д.Усубакуновым, передает Trend со ссылкой на Узбекистон темир йуллари.

Обсуждены вопросы организации контейнерных грузоперевозок по мультимодальным транспортным коридорам, возможность увеличения перевозок грузов в транзитном сообщении и ряд других.

Стороны договорились приложить усилия увеличению объемов перевозок грузов, созданию благоприятных условий для перевозки грузов, обмену предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых железнодорожным транспортом, а также организовать обмен опытом в сфере проектирования и строительства железнодорожной инфраструктуры.

По итогам встречи подписан соответствующий Протокол.