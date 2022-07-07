В Узбекистане определено внедрение новой системы в области проектирования и строительства

БАКУ /Trend/ - Под председательством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 6 июля состоялось видеоселекторное совещание по приоритетным задачам в области строительства, архитектуры и градостроительства, передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Строительство – одна из ведущих отраслей экономики. В результате предоставленных широких возможностей в сфере возросли объемы и масштаб работ. За последние пять лет возведено более 8 тысяч многоквартирных домов на 250 тысяч квартир, 21 тысяча сервисных и более 10 тысяч социальных объектов, 31 тысяча предприятий.

За этот же период объем строительных работ увеличился в 4 раза, составив в 2021 году 107 триллионов сумов, а за пять месяцев текущего года – 46 триллионов сумов.

Наряду с этим в отрасли все еще есть недостатки, прежде всего в проектировании и обеспечении качества. Приоритет отдан строительству, но ослабло внимание к архитектурному делу.

В связи с этим на совещании в первую очередь были рассмотрены вопросы упорядочивания строительных и проектных работ.

Во многих местах ранее утвержденные генеральные планы уже не соответствуют нынешнему демографическому и экономическому росту. Согласно анализам зарубежных экспертов, если генеральных планов не будет, к 2030 году затраты на инфраструктуру увеличатся вдвое, а сельскохозяйственные угодья сократятся на 30 тысяч гектаров.

На совещании было определено внедрение новой системы регулирования строительных и проектных работ на махаллинском, районном, городском, областном и республиканском уровнях.

Принято решение о создании Республиканского совета по разработке генеральных планов и мастер-планов регионов. В Министерстве строительства будет введена должность Главного архитектора со статусом первого заместителя министра.

В регионах откроются проектные офисы во главе с первыми заместителями хокимов и главными архитекторами областей. Руководить районными и городскими отделами строительства будут архитекторы.

В ходе совещания, президент затронул вопрос совершенствования градостроительных правил и приведения их в соответствие с международными стандартами.

В частности, будет отменен порядок получения заключения технического совета для проектов, подготовленных на основе международных стандартов, проекты, прошедшие экспертизу за рубежом, будут признаваться напрямую.

Отдельно президент коснулся вопроса качества строительства.

В этой сфере действует отдельная государственная инспекция, сотрудники которой видят свою главную задачу в наложении штрафов, отмечалось на совещании. Хотя 70 процентов недостатков в области строительства повторяются и их легко предупредить.

В связи с этим указано на необходимость пересмотреть деятельность инспекции и сосредоточить ее работу на анализе и устранении причин системных недостатков в строительстве.

Перед Министерством строительства поставлена задача цифровизировать все процессы от регистрации объектов до их приемки в эксплуатацию.

Касательно подготовки кадров подчеркнута необходимость предоставления академической и финансовой независимости архитектурным институтам в Ташкенте и Самарканде. Обучение в них будет осуществляться на основе международных образовательных программ. Студенты будут закреплены за ведущими проектно-изыскательскими институтами и строительными кластерами.

На совещании рассмотрены также недостатки в ипотечном кредитовании. В частности, в бюджете на текущий год заложены 13 триллионов сумов кредитных ресурсов коммерческим банкам для 43 тысяч единиц жилья и 1,2 триллиона сумов субсидий 29 тысячам человек. Однако к настоящему времени выделено лишь 28-30 процентов этих средств.

В связи с этим даны указания по сокращению бюрократии, организации ипотечных центров, которые будут оказывать комплексные услуги населению.