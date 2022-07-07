Узбекистан впервые стал членом Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия

БАКУ /Trend/ - Узбекистан был избран членом Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия на 8-й сессии Генеральной Ассамблеи государств-членов Конвенции «об охране нематериального культурного наследия», которая проходила вчера в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, передает Trend со ссылкой на Министерство иностраных дел Узбекистана.

Страна стала членом Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия на 4 года (2022-2026 годы).

Во второй региональной электоральной группе ЮНЕСКО (страны Восточной Европы и некоторые страны СНГ) на два освобождаемых места претендовали пять кандидатов – Узбекистан, Болгария, Босния и Герцеговина, Словакия и Эстония. За Узбекистан проголосовало самое большое количество стран – 105. Голоса в пользу других государств-конкурентов распределены по следующему порядку: Словакия (94 - тоже избралась на второе свободное место), Эстония (69), Болгария (26), Босния и Герцеговина (9).

Узбекская сторона в своем выступлении выразила благодарность проголосовавшим за Узбекистан государствам и заверила в готовности внести значительный вклад в продвижение Конвенции 2003 года на страновом, региональном и глобальном уровнях. Проведена презентация прилагаемых под руководством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева масштабных усилий по сохранению и приумножению богатого нематериального культурного наследия страны. Внимание делегатов привлечено к выдвинутым в рамках реформирования Конституции предложениям, в части, касающейся расширения поддержки государством мер по защите и продвижению культурного наследия.

Основными задачами межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия являются продвижение целей Конвенции, руководство передовым опытом и выработка рекомендаций по мерам по охране нематериального культурного наследия.

Комитет рассматривает запросы государств-участников о включении нематериального наследия в список, а также предложения по программам и проектам. Комитет также отвечает за оказание международной помощи. Подготовка к реализации Конвенции осуществляется межправительственным комитетом по охране нематериального культурного наследия, в частности, разработка комплекса оперативных инструкций и Плана использования средств Фонда охраны нематериального культурного наследия, предусмотренных статьей 25 Конвенции. Он представляет эти документы на утверждение Генеральной Ассамблее.

На сегодняшний день конвенцией ЮНЕСКО являются 180 государств. Узбекистан присоединился к данной конвенции в 2008 году.