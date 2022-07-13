В Узбекистане рассмотрены крупные проекты в энергетической сфере

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 июля ознакомился с презентацией о реализации крупных энергетических проектов в партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами,передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Узбекско-эмиратское сотрудничество динамично развивается. С начала текущего года объем взаимной торговли увеличился в два раза, в Узбекистане создано 45 новых предприятий с участием капитала из ОАЭ.

Взаимовыгодное партнерство охватывает многие отрасли экономики, из которых одной из важнейших является энергетика.

В прошлом году совместно с эмиратской компанией Masdar была запущена первая в Узбекистане крупная солнечная электростанция в Навоийской области. Сегодня она поставляет 1 миллион 180 тысяч киловатт-часов электроэнергии в сутки.

Согласована реализация еще 5 крупных энергопроектов, общая стоимость которых составляет почти 3 миллиарда долларов. Это приватизация и увеличение мощности Талимарджанской ТЭС с компаниями Mubadala и TAQA, строительство ветряной электростанции в Навоийской области и фотоэлектрических станций в Сурхандарьинской, Самаркандской и Джизакской областях с компанией Masdar.

Следует отметить, что в этом году запущен новый механизм развития и координации экономического сотрудничества с ОАЭ.

На совещании рассмотрена реализация указанных проектов на основе этой системы.

Ответственные лица представили информацию о текущем состоянии проектов и мероприятиях, запланированных до конца года.

Глава государства отметил, что данные проекты создадут основу для устойчивости энергосистемы и дальнейшего увеличения притока инвестиций в отрасли экономики.

Говоря о приватизации Талимарджанской ТЭС, Президент подчеркнул, что проект должен стать образцом в управлении тепловыми электростанциями республики и эффективном производстве электроэнергии.

Проекты, которые будут реализованы в сфере возобновляемой энергетики совместно с Masdar, станут важным шагом к доведению доли зеленой энергетики до 25 процентов к 2030 году.

В связи с этим подчеркнута необходимость ускорения процесса подписания необходимых соглашений и документов в целях запуска практической работы по реализации указанных проектов.