Узбекистан усилил медконтроль на пропускных пунктах на границе

Власти Узбекистана усилили медицинский контроль на пропускных пунктах на границе из-за вспышки холеры в Афганистане. Об этом говорится в сообщении Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС), передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

В зарубежных СМИ сообщили, что в Афганистане зафиксировали несколько случаи холеры.

В сообщении СЭС отмечается, что Узбекистан реализует меры по предотвращению распространения и возникновения холеры.

В Узбекистане сейчас действуют 54 санитарно-карантинных пункта в местах пересечения государственных границ, из них 36 – на автомобильных дорогах, 11 – в международных аэропортах, 6 – на железных дорогах и 1 – в речном порту.

Пропускные пункты на границе оснащены современными тепловизионными камерами и бесконтактными термометрами (пирометрами).

В специализированных медицинских учреждениях проводят обследования на холеру. Специальные лаборатории СЭС обеспечены необходимым оборудованием, реактивами и питательными средами для диагностики холеры. Создан резерв коек в медучреждениях для приема больных.

Еженедельно специалисты берут пробы из открытых водоемов и исследуются на наличие возбудителей холеры.