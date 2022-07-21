В Узбекистане назвали сроки возможного отказа от экспорта газа на мировые рынки (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Узбекское АО "Узтрансгаз" рассматривает возможность в 2025-2026 годах полностью отказаться от экспорта газа в связи с ростом его потребления на местном рынке.

Об этом сказал Trend председатель правления АО "Узтрансгаз" Бехзот Нарматов.

"Нам нужно поддерживать внутреннею экономику. Возможно, в будущем газ, добытый в Узбекистане, будет оставаться внутри страны", - сказал Нарматов.

По его словам, на данный момент компания отдает основной приоритет внутреннему рынку, а 10 процентов от общего объема добычи газа экспортируется в Китай.

Он также отметил, что в будущем АО "Узтрансгаз" будет заниматься только транспортировкой газа, и за счет тарифов компания сможет покрывать все операционные и капитальные затраты, а также модернизировать трубопроводы.

АО "Узтрансгаз" - узбекская энергетическая компания, занимающаяся транспортировкой, хранением, транзитом и экспортом природного газа и газового конденсата.