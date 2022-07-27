В Узбекистане обнародован рост оборота розничной торговли за год

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года в Узбекистане оборот розничной торговли вырос на 9,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 134,1 триллиона сумов (12,3 миллиарда долларов), передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

По данным ведомства, в указанный период оборот розничной торговли в расчете на душу населения в Узбекистане составил 3,8 миллиона сумов (346,3 доллара).

В январе – июне 2022 года оборот розничной торговли крупных узбекских предприятий составил 30,4 триллиона сумов (2,8 миллиарда долларов), а суммарный оборот субъектов малого предпринимательства – 103,7 триллиона сумов (9,5 миллиарда долларов).

В структуре оборота розничной торговли Узбекистана наибольшая доля пришлась на город Ташкент, составив 25,5 процента от общего оборота, или 34,2 триллиона сумов (3,1 миллиарда долларов), а наименьшая - 1,5 процента, или два триллиона сумов (187,2 миллиона долларов) - на Сырдарьинскую область.

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