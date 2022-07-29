Суммарный регулятивный капитал банков Узбекистана вырос за год почти на четверть

БАКУ /Trend/ - На первое июля 2022 года суммарный регулятивный капитал банков Узбекистана вырос на 23,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (62,9 триллиона сумов, или 5,7 миллиарда долларов) - до 77,7 триллиона сумов (7,1 миллиарда долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на узбекский Центробанк.

По данным регулятора, в указанный период капитал первого уровня узбекских банков вырос на 20,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (54,7 триллиона сумов, или пять миллиардов долларов) - до 65,8 триллиона сумов (шесть миллиардов долларов).

Капитал второго уровня банков Узбекистана вырос на 44,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (8,2 триллиона сумов, или 751,3 миллиона долларов) - до 11,8 триллиона сумов (один миллиард долларов).

При этом капитал первого уровня узбекских банков составил 84,7 процента от общего объема регулятивного капитала, а капитал второго уровня – 15,3 процента.

Twitter: @NatavanRzayeva5