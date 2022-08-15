В Узбекистане названы регионы-лидеры по объему выданных кредитов

БАКУ /Trend/ - Названы регионы Узбекистана, лидирующие по объему кредитов, выданных в январе – июне 2022 года, передает Trend со ссылкой на узбекский Центробанк.

По данным регулятора, в указанный период наибольший объем выданных кредитов пришелся на город Ташкент – 205,3 триллиона сумов (18,9 миллиарда долларов), что на 44,7 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года (141,8 триллиона сумов, или 13 миллиардов долларов).

Далее следуют Ташкентская область, где было выдано кредитов на 16 триллионов сумов (1,5 миллиарда долларов), Самаркандская область – 14 триллионов сумов (1,3 миллиарда долларов) и Бухарская область – 12,4 триллиона сумов (1,1 миллиарда долларов).

В январе – июне 2022 года наименьший объем выданных кредитов пришелся на Республику Каракалпакстан – 7,6 триллиона сумов (698,5 миллиона долларов).

В указанный период банки Узбекистана в целом выдали кредитов на 343,6 триллиона сумов (31,6 миллиарда долларов).

Twitter: @NatavanRzayeva5