Министерства энергетики Узбекистана и Саудовской Аравии подписали три крупных соглашения

БАКУ /Trend/ - Министерством энергетики Республики Узбекистан, Министерством энергетики Саудовской Аравии и саудовскими компаниями подписано три крупных соглашения о развитии на сумму 12 миллиардов долларов, передает Trend со ссылкой на узбекское Минэнерго.

Соглашения были подписаны в ходе государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Королевство Саудовской Аравии.

Договоренности призваны стать платформой для развития сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе между двумя странами. В частности, предусмотрено взаимодействие, в том числе инвестиции саудовской стороны, в развитие в Узбекистане зелёного водорода.

Первым документом является Соглашение по строительству компанией ACWA Power ветропарка мощностью 1,5 ГВт в Республике Каракалпакстан. Данный проект станет крупнейшей ветроэлектростанцией не только в регионе, но и во всём мире. Планируется, что мощности ВЭС смогут обеспечивать электроэнергией 1,65 миллиона домохозяйств и компенсировать 2,4 миллиона тонн выбросов углерода в год.

Второе Соглашение о сотрудничестве, ориентированное развитие научно-исследовательских разработок и последующего производства зеленого водорода в Республике Узбекистан, подписано с компаниями ACWA Power и Air Products.

Также, подписан документ выражающий намерение саудовской стороны инвестировать в энергетический комплекс Республики Узбекистан в следующие 5 лет 10 миллиардов долларов. В его рамках планируется реализовать проекты в ряде перспективных направлений. В их числе:

- продолжение сотрудничества в области ВИЭ – генерации на основе ветряной и солнечной энергии, а также проекты концентрированной солнечной энергии для производства электроэнергии;

- дальнейшее взаимодействие по проектам генерации с использованием природного газа в качестве топлива, в частности, по электростанциям с комбинированным циклом, основанным на газовых турбинах;

- проекты, нацеленные на использование самых современных технологий по хранению и аккумулированию электроэнергии для обеспечения стабильности сети, по аккумулирующим станциям на основе ГЭС;

- партнёрство в области локализации производства оборудования, запасных частей и услуг, используемых в энергетическом секторе, в сфере наращивания человеческого потенциала и совместных научных разработок.