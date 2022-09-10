Обнародованы производственные показатели угольных предприятий Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Обнародованы данные о производстве продукции предприятиями угольной и лигнитодобывающей промышленности Узбекистана по итогам января-июля 2022 года, передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

Сообщается, что в отчетный период угольные и лигнитодобывающие предприятия страны произвели продукции на сумму 675,3 миллиарда сумов (61,5 миллиона долларов США). Индекс физического объема по сравнению с первыми семью месяцами 2021 года составил 102,8 процента.

Наибольший удельный вес в отрасли добычи в январе-июле нынешнего года пришелся на долю Ташкентской области - 626,3 миллиарда сумов, или 57 миллионов долларов США (92,7 процента).

Отметим, что Узбекистан богат полезными ископаемыми, такими как золото, уран, газ, медь, уголь, калий и фосфаты.