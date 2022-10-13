Узбекистан планирует использовать опыт Малайзии в развитии рынка аэропортовых услуг

БАКУ /Trend/ - Министерство транспорта Узбекистана и ответственные лица АО «Uzbekistan Airports» обсудили вопросы налаживания сотрудничества по развитию рынка аэропортовых услуг в стране с представителями компании «Malaysia Airports Holdings Berhad», передает Trend со ссылкой на Минтранспорта Узбекистана.

В частности, стороны обсудили внедрение в Узбекистане передового малазийского опыта в этом направлении.

Первый заместитель председателя правления АО "Uzbekistan Airports" Джавлон Умарходжаев провел презентацию о стратегии развития аэропортов страны и механизме привлечения частного партнера в процесс модернизации и управления международным аэропортом Бухары на основе ГЧП.

Он также подробно проинформировал о проводимой в стране работе по ускорению трансформационных процессов в этой сфере для обеспечения конкурентоспособности предприятий отрасли гражданской авиации на мировом рынке авиаперевозок, а также по созданию оптимальных условий для населения по качеству и цене оказываемых услуг путем диверсификации авиационных услуг.

Генеральный менеджер Международного аэропорта Куала-Лумпура Шахруннизам Абдул Джамил высоко оценил масштабные реформы, проводимые в Узбекистане по вышеуказанным направлениям, отметив, что компания «Malaysia Airports Holdings Berhad» заинтересована в налаживании и развитии связей с узбекскими партнерами.

По итогам встречи достигнута договоренность об организации визита малазийской компании в Республику Узбекистан и проведении дополнительных переговоров по ознакомлению с существующей инфраструктурой аэропортов, предлагаемых для модернизации и управления в соответствии с принципами ГЧП.