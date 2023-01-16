Китай планирует расширить продажи своих внедорожников в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Китай направил первую тестовую партию внедорожников Exeed (производства Chery Automobile) в Узбекистан.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Тестовая партия включала в себя шесть автомобилей (по два для каждой из трех марок - VX, TXL, LX). Ожидается, что тест-драйв на дорогах Узбекистана продлится до конца января 2023 года, а продажи начнутся в марте 2023 года.

Если тест-драйв и первые продажи окажутся успешными, узбекская компания Asaka Motors, которая также управляет выставочными залами в Ташкентской, Ферганской, Самаркандской и Навоийской областях Узбекистана, может стать официальным дилером Exeed в стране.

Кроме того, Exeed также планирует поставить еще одну партию из 14 автомобилей в феврале 2023 года. Они будут продемонстрированы в Ташкенте, Самарканде, а также в других городах Узбекистана и будут использоваться для тест-драйвов.

Еще в октябре прошлого года представители Exeed выразили заинтересованность не только в выходе на узбекский рынок, но и в организации местной сборки автомобилей.