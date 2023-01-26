Увеличилось число туристов из Узбекистана, посетивших Азербайджан в 2022 году

БАКУ/Trend/ - Число граждан Узбекистана, посетивших Азербайджан в 2022 году составило 25 920 человек, что более чем в шесть раз больше по сравнению с 2021 годом (3 959 человек).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана.

По данным агентства, Узбекистан занял 11-е место в топ-15 стран по количеству посетителей Азербайджана за отчетный период.

За этот период Азербайджан посетили около 1,602 миллиона иностранцев и лиц без гражданства из 178 стран. Эта цифра удвоилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (791 800).

По данным Государственного комитета статистики Узбекистана, в 2022 году Узбекистан посетили в общей сложности 10 400 граждан Азербайджана.

Кроме того, в 2022 году Узбекистан посетили около 5,2 миллиона иностранцев, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Туристы из таких стран, как Россия (567 700 человек), Турция (75 600 человек), Южная Корея (19 900 человек), Германия (17 700 человек), Индия (16 800 человек), США (13 100 человек), Франция (11 000 человек), Великобритания (10 500 человек), Италия (8 800 человек), Испания (6300 человек) и Китай (5400 человек) также посетили Узбекистан в 2022 году.