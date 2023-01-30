Узбекистан и Таджикистан обсудили вопросы демаркации госграницы

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Таджикистан обсудили вопросы, связанные с линией демаркации узбекско-таджикской государственной границы.

Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на министерство иностранных дел Таджикистана.

Данный вопрос обсуждался в ходе очередного заседания рабочих групп совместной узбекско-таджикской демаркационной комиссии.

С 23 по 30 января этого года в столице Таджикистана Душанбе состоялись переговоры между правительственными делегациями двух стран. В ходе переговоров стороны также затронули процесс создания технологических демаркационных карт, провели полевые инспекции отдельных участков узбекско-таджикской государственной границы.

По итогам встреч стороны договорились по определенным вопросам и подписали соответствующий документ. Узбекистан примет у себя следующее заседание рабочих групп.

Отметим, что ранее в этом месяце Узбекистан и Кыргызстан завершили процесс делимитации кыргызско-узбекской государственной границы. Соглашение по этому вопросу было подписано между Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и его кыргызским коллегой Садыром Джапаровым в рамках государственного визита Мирзиёева в Кыргызстан.