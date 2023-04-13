Турция является одним из главных инвесторов в экономику Узбекистана - посол

БАКУ/Trend/ - Турция является одним из главных инвесторов в экономику Узбекистана.

Об этом в эксклюзивном интервью TurkicWorld рассказал посол Турции в Узбекистане Олган Бекар.

"В 2022 году Узбекистану удалось привлечь около 9,8 миллиарда долларов иностранных инвестиций, около трети из них составляют прямые иностранные инвестиции. Турция с долей 10 процентов, наряду с Россией и Китаем, входит в тройку крупнейших инвесторов Узбекистана", – добавил посол.

Бекар отметил, что предприниматели из Турции придают огромное значение развитию в Узбекистане сельского хозяйства, строительства, туризма, пищевой промышленности, производства строительных материалов, добычи полезных ископаемых, альтернативной энергетики, ювелирного дела и др.

Кроме того, посол подчеркнул, что в Узбекистане действуют около двух тысяч компаний с турецким капиталом.

"Большинство компаний с турецким капиталом в Узбекистане обслуживают сферу оптовой и розничной торговли, строительства, текстиля, производства строительных материалов, общественного питания, сельского хозяйства, а также производства и продуктов питания", – добавил он.

Посол также отметил, что помимо инвестиционной области, Турция и Узбекистан развивают сотрудничество в сфере транспорта и логистики.

"Турецко-узбекское сотрудничество в области транспорта и логистики также демонстрируют положительную динамику, и за последние пять лет объем автомобильных перевозок между двумя странами вырос в два раза", – отметил Олган Бекар.

Отметим, что на протяжении нескольких Узбекистан активно развивает своё инвестиционное сотрудничество не только со многим странами мирами, но и крупными финансовыми организациями, такими как Всемирный Банк, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Европейский банк реконструкции и развития, и др.